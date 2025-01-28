Брандмауэры Zyxel USG FLEX и ATP ушли в бесконечную перезагрузку после некорректног...

Брандмауэры Zyxel USG FLEX и ATP ушли в бесконечную перезагрузку после некорректного обновления сигнатурКак сообщает The Register, тайваньская компания Zyxel предупредила пользователей о том, что некорректное обновление сигнатур, проведённое в ночь с 25-го на 26-е января, вызвало критические ошибки в работе брандмауэров USG FLEX и ATP Series, включая уход устройства в бесконечный цикл перезагрузки.