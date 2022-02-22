Москва передала концессионеру объект под гериатрический центр

За два года инвестор реконструирует здание на улице Багрицкого в Западном административном округе столицы под современный дом-интернат для пожилых людей, сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы.
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