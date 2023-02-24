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Times: западные и украинские чиновники допустили отступление ВСУ из Артемовска

Times: западные и украинские чиновники допустили отступление ВСУ из Артемовска

Британская газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники стран Запада и Украины допускают отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (украинское название - Бахмут) в связи с постепенным продвижением ВС России.

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