Times: западные и украинские чиновники допустили отступление ВСУ из Артемовска

Британская газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники стран Запада и Украины допускают отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (украинское название - Бахмут) в связи с постепенным продвижением ВС России.
Британская газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники стран Запада и Украины допускают отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (украинское название - Бахмут) в связи с постепенным продвижением ВС России.
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