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Брижит Бардо и Гюнтер Закс: Удар молнии, свободный брак и многолетняя дружба двух символов эпохи

Брижит Бардо и Гюнтер Закс: Удар молнии, свободный брак и многолетняя дружба двух символов эпохи

Их обоих по праву можно было назвать символами эпохи. Брижит Бардо с гордостью соглашалась со своим званием самой привлекательной женщины, а Гюнтера Закса, фотографа и миллионера, с полным на то основанием величали последним плейбоем.

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