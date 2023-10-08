Почему «Чёрные дыры» не блокируют морской коридор?

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Еще 19 июля Минобороны России сделало официальное предупреждение, что с 20 июля все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых идут суда, — вовлеченными в конфликт на стороне Украины.

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Комментарии
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Лев Добрый
Всё есть, но главное в этом вопросе не сикать, а действовать, как могучая Держава!👀👍👈😜
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