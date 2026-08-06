Литовская разведка заявила, что Россия якобы может использовать украинские дроны для атак на страны Балтии.
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Литовская разведка заявила, что Россия якобы может использовать украинские дроны для атак на страны Балтии.
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