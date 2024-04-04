⁠В Таиланде задержали двоих граждан РФ за незаконную работу гидами

В Таиланде правоохранители задержали двоих россиян по подозрению в нелегальной работе гидами. Об этом в четверг, четвертого апреля, проинформировали в отделении туристической полиции Пхукета, передает ТАСС.
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