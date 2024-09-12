В БРИКС считают, что в мире не должно быть практики неоколониализма

Страны БРИКС и дружественные им государства заинтересованы в том, чтобы новый мировой порядок не включал в себя неоколониальные практики, отмечается в справочных материалах, подготовленных к встрече высокопоставленных представителей стран БРИКС, отвечающих за вопросы безопасности.
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