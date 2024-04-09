Домены придется регистрировать через Госуслуги. Администраторы будут подтверждать свои данные

В Госдуму планируется внести законопроект, вводящий обязательное подтверждение данных администраторов доменов через портал ГосуслугКак сообщает «Коммерсантъ», зампред комитета Госдумы по информполитике, IT и связи Антон Горелкин рассказал о подготовке законопроекта о регулировании процесса администрирования доменных имен.