Суд приостановил вырубку Березовой рощи в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля, ФедералПресс. Суд в Екатеринбурге запретил вырубать Березовую рощу в микрорайоне Краснолесье до окончательного разрешения тяжбы между активистами и застройщиком «Атомстройкомплекс».
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