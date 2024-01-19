СКР взял на карандаш дело о гибели уральца, переходившего трассу на четвереньках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января, ФедералПресс. Расследование трагедии, в которой погиб 36-летний свердловчанин, переходивший дорогу на четвереньках, взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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