CNN: из-за забастовки Париж завалило мусором

Во Франции продолжаются акции протеста против пенсионной реформы. Одной из самых действенных стала забастовка работников коммунальных предприятий — ее результат в виде огромных куч мусора виден по всей французской столице, передает телеканал CNN.
Во Франции продолжаются акции протеста против пенсионной реформы. Одной из самых действенных стала забастовка работников коммунальных предприятий — ее результат в виде огромных куч мусора виден по всей французской столице, передает телеканал CNN.
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