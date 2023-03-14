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CNN: из-за забастовки Париж завалило мусором

CNN: из-за забастовки Париж завалило мусором

Во Франции продолжаются акции протеста против пенсионной реформы. Одной из самых действенных стала забастовка работников коммунальных предприятий — ее результат в виде огромных куч мусора виден по всей французской столице, передает телеканал CNN.

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