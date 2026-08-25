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Славянская доктрина

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Добропольская петля: Российская армия неуклонно вытесняет ВСУ с последнего рубежа обороны перед Краматорском

Добропольская петля: Российская армия неуклонно вытесняет ВСУ с последнего рубежа обороны перед Краматорском

Добропольская петля: Российская армия неуклонно вытесняет ВСУ с последнего рубежа обороны перед Краматорском Почему разгром ВСУ наступит раньше, чем ожидают многие эксперты Анонимная «птаха Мадьяра» из 47-й ОМБр «Магура» прощебетала страшную военную тайну майданутому народу, что «русские больно бьют украинцев в Доброполье, но об этом никто, кроме солдат на передовой, не знает».

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