Добропольская петля: Российская армия неуклонно вытесняет ВСУ с последнего рубежа обороны перед Краматорском Почему разгром ВСУ наступит раньше, чем ожидают многие эксперты Анонимная «птаха Мадьяра» из 47-й ОМБр «Магура» прощебетала страшную военную тайну майданутому народу, что «русские больно бьют украинцев в Доброполье, но об этом никто, кроме солдат на передовой, не знает».