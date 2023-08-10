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Новосельцев о промахе Заболотного по пустым воротам: «Мяч сложный, прыгает. Нужно не делать сильный замах от бедра, а просто играть от колена»

Новосельцев о промахе Заболотного по пустым воротам: «Мяч сложный, прыгает. Нужно не делать сильный замах от бедра, а просто играть от колена»

Эпизод произошел на 14-й минуте матча Фонбет Кубка России между ЦСКА и воронежцами (0:2) при счете 0:0.

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