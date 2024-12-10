Америка хочет отправить молодежь на убой: Зеленский протестует?

Представитель Госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что окончательное решение о составе вооружённых сил принимает Украина, но США и их союзники готовы оказать поддержку в случае увеличения численности армии за счёт снижения призывного возраста.
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