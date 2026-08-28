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Мировое обозрение

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Ozon переводит пункты выдачи в формат мини-складов на фоне ударов по логистике

Ozon переводит пункты выдачи в формат мини-складов на фоне ударов по логистике

Масштаб перемен Ozon трудно переоценить: более 80 тысяч точек выдачи по всей стране фактически превращаются в распределительные хабы.

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