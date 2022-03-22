Танкисты ВВО готовятся к окружному этапу конкурса «Танковый биатлон»

В программу конкурса включено также прохождение маршрута с препятствиями. При этом участники преодолевают эскарп, косогор, огненную полосу, противотанковый ров с проходом, макет колейного моста.
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