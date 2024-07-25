Нетаньяху на выступлении в конгрессе призвал США к «более решительным действиям» против Ирана, фактически - к войне Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил перед американскими конгрессменами.
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Нетаньяху на выступлении в конгрессе призвал США к «более решительным действиям» против Ирана, фактически - к войне Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил перед американскими конгрессменами.
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