"Русская машина завелась и поехала": Военкор Сладков объяснил объявление в розыск киевской элиты

Военкор Александр Сладков оценил объявление МВД России в розыск верхушки киевской элиты. В число объявленных в розыск вошли не только нынешние представители, но и пришедшие на волне госпереворота 2014 года: "Русская машина завелась и поехала".
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