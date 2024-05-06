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"Русская машина завелась и поехала": Военкор Сладков объяснил объявление в розыск киевской элиты

"Русская машина завелась и поехала": Военкор Сладков объяснил объявление в розыск киевской элиты

Военкор Александр Сладков оценил объявление МВД России в розыск верхушки киевской элиты. В число объявленных в розыск вошли не только нынешние представители, но и пришедшие на волне госпереворота 2014 года: "Русская машина завелась и поехала".

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