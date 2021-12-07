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«Яндекс.Музыка» подвела итоги года. Самым популярным трек стала «Птичка», а исполнителем — Моргенштерн

«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2021 года. Чаще всего пользователи стримингового сервиса слушали певицу Мари Краймбрери и рэпера Моргенштерна, сообщили «Бумаге» в пресс-службе платформы.

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