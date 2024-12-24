В Госдуме предложили закрепить норму о выплате 13-й зарплаты перед Новым годом

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением внести в Трудовой кодекс норму об обязательной выплате тринадцатой зарплаты перед Новым годом.
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