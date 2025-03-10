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Не только о футболе

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Дзюба – лучший бомбардир России, 886-й гол Овечкина, «Спартак» проиграл «Рубину» и отстал от лидеров, новые подробности расистского скандала с Венделом, ничья «МЮ» и «Арсенала» и другие новости

Дзюба – лучший бомбардир России, 886-й гол Овечкина, «Спартак» проиграл «Рубину» и отстал от лидеров, новые подробности расистского скандала с Венделом, ничья «МЮ» и «Арсенала» и другие новости

1. Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола! Форвард «Акрона» забил 234-й гол в матче с «Крыльями Советов» (2:0) и обогнал Кержакова.

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