В Харькове в ТЦК при странных обстоятельствах скончался велосипедист

Сотрудники ТЦК (украинские военкоматы) в Харькове объявили негласную войну велосипедистам. Видео со скандальными инцидентами, когда военкомы сбивают на землю велосипедистов, регулярно распространяются в Сети.
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