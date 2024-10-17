Ивановские студенты узнали секреты успешного бизнеса от экспертов Сбера

Сбер провел урок бизнеса для студентов Ивановского автотранспортного колледжа. На мероприятии эксперты рассказали учащимся, какие действия необходимо предпринять при открытии собственного дела, и дали советы, как предотвратить ошибки на ранних стадиях становления бизнеса.