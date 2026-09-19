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РФ Мәгариф министрлыгы өлкән сыйныф укучыларына минималь йөкләнешне арттырды

РФ Мәгариф министрлыгы өлкән сыйныф укучыларына минималь йөкләнешне арттырды

РФ Мәгариф министрлыгы 10 нчы һәм 11 нче сыйныф укучыларына минималь уку йөкләнешен арттыру турында карар кабул итте.

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