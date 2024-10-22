В России спрогнозировали снижение урожая ключевой агрокультуры

«Совэкон»: урожай пшеницы в России может снизиться до 80,1 млн тонн в 2025 году В следующем году урожай пшеницы в России может сократиться на 1,7 процента к уровню 2024-го и опуститься до отметки в 80,1 миллиона тонн.