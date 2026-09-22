В Курской области за сутки сбиты 168 беспилотников ВСУ

Всего за сутки в Курской области сбито 168 украинских беспилотников, 60 раз обстреляно приграничье из артиллерии, 28 атак беспилотников направлено на гражданские объекты.
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