Володин: ФРГ ответит на аудио, где немцы обсуждают подрыв Крымского моста

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя появившуюся информацию о немецких военных, которые обсуждали удар по Крымскому мосту, заявил, что обнародованный факт обязывает правительство Германии дать объяснения.
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