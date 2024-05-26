Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Владимир Владимирович, теперь-то точно ... жахнем?

Владимир Владимирович, теперь-то точно ... жахнем?

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Собираем новости последних дней в кучу. Начнём с Мировой Жабы, где в Конгрессе бессмысленный Тоша Блинкен, спикер Джонсон и глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол разыграли дрянную пьеску «Удары по России» возле карты.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Один ТРЕП, когда начнем наказывать болтунов НАДОЕЛИ своими бла-бла-бла!!!!!!
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1 д.
нл
николай лебедев
Не гоните лошадей-на тот свет никогда не поздно, успеем.
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1 д.
A
Air
Пора жидо-пруссаков шлепнуть тапком!!! Заодно лягушек и англожидов на оловянных островках! А главную Мировую Жабу по вашингтону и пентагону!!!
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1 д.

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