ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Собираем новости последних дней в кучу. Начнём с Мировой Жабы, где в Конгрессе бессмысленный Тоша Блинкен, спикер Джонсон и глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол разыграли дрянную пьеску «Удары по России» возле карты.