Все гонщики с Большим шлемами с 2011 года брали титул «Ф-1» в тот же сезон. В Австралии Шлем завоевал Леклер

Шарль Леклер завоевал свой первый Большой шлем «Ф-1» на Гран-при Австралии. Монегаск стартовал с поула, выиграл Гран-при, лидировал всю дистанцию и показал лучший круг в гонке.
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