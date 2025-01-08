«Миф о военном опыте» и его роль в национальном строительстве после Первой мировой войны

Юрий Ильинов

Почему Израиль не получил международного осуждения за бомбардировки Сирии? Политолог Ищенко объяснил, почему Израиль не получил осуждение за бомбежки Сирии Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал изданию «Военное дело» действия израильской армии в Сирии. — Ростислав Владимирович, ВВС Израиля снесли всю военную инфраструктуру Сирии, а израильские сухопутные войска начали вторжение в эту страну. Почему в этом случае молчит весь «цивилизованный мир»? Куда делись антиизраильские настроения, или бомбардировки Газы, чем-то отличаются от бомбардировок Сирии? — «Цивилизованный мир» не определился. Никто пока не знает кому, и как долго удастся использовать «умеренных людоедов» в своих целях, а кому придётся с ними бороться уже завтра. Поэтому пока все делают предельно осторожные заявления. Никто не против войны Израиля против протурецких боевиков. Думаю даже Турция была бы не против, чтобы евреи немного сбили с них спесь, но Анкара вынуждена делать (и делает) заявления, негативно оценивающие действия Израиля, иначе получится, что Турция для него таскала каштаны из огня. Впрочем, никаких жёстких мер Турция не предпринимает. Остальные тем более не будут сейчас вмешиваться. Турция кашу заварила, пусть пока и расхлёбывает, а остальные игроки постараются сориентироваться, найти надёжных союзников с Сирии и окрестностях и только после этого, имея надёжную точку опоры и план действий, начнут комплексную (военно-политическую, информационную и дипломатическую) операцию, по укреплению своих позиций в регионе. Это надолго — спешить некуда.