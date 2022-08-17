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Military Watch: РСЗО Северной Кореи могут нанести удар по рейхсканцелярии Зеленского на Банковой

Military Watch: РСЗО Северной Кореи могут нанести удар по рейхсканцелярии Зеленского на Банковой

По данным американских экспертов, «пушкари» из КНДР рвутся в бой с бандеровцами На фото: пусковая установка КН-09На фото: пусковая установка КН-09 (Фото: цитата видео) Советник главы «неньки», конченный русофоб Подоляк, сделал неожиданное заявление.

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