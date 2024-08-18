На колесе обозрения на фестивале Highfield вблизи Лейпцига произошел пожар

Криминальная полиция инициировала расследование в связи с пожаром, который произошел накануне вечером на колесе обозрения, установленном на территории музыкального фестиваля Highfield недалеко от Лейпцига в Саксонии.
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