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Политнавигатор

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Всплыл один из самых идиотских приказов Залужного, заблокированный даже Фейсбуком

Всплыл один из самых идиотских приказов Залужного, заблокированный даже Фейсбуком

Украинское командование требовало от бойцов на фронте начинать утро с «речи победителя». Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил киевский журналист-расследователь Владимир Бойко, который, начиная с 2022 года, четыре года прослужил в ВСУ и недавно демобилизовался, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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