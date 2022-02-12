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РИА и RT цитируют Земана о том, что «нет доказательств следа России во взрывах в Чехии», но молчат о пропавшем «по ошибке» докладе спецслужб - «Антифейк»

РИА и RT цитируют Земана о том, что «нет доказательств следа России во взрывах в Чехии», но молчат о пропавшем «по ошибке» докладе спецслужб - «Антифейк»

ТАСС, РИА «Новости», RT и многие другие кремлевские СМИ распространили сообщение о заявлении президента Чехии Милоша Земана по поводу взрывов на оружейных складах в деревне Врбетице, произошедших в 2014 году.

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