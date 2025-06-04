Захарова: Киеву не удастся уничтожить каноническое православие на Украине

t.me/МИД России Киевским властям не удастся уничтожить каноническое православие на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя массовые нарушения прав верующих Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны киевского режима.
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