КМИС: 53% украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок

Более половины украинцев считают, что президент страны Владимир Зеленский не должен баллотироваться на второй срок на следующих выборах главы государства.
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