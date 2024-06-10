Банкам улучшат условия по льготной ипотеке, доходы брокеров рекордно растут. Обзор Банки.ру

С 1 июля уровень возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки может быть увеличен, пишет РБК. Представители Минфина согласились, что это необходимо, чтобы сделать для банков такие кредиты более рентабельными.
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