Путин заявил, что большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

Президент России Владимир Путин заявил, что большая часть россиян живет от зарплаты до зарплаты. Соответствующее заявление 18 декабря он сделал на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
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