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Поверья и приметы 21 марта рассказывают о приходе весны и переменах в жизни

Поверья и приметы 21 марта рассказывают о приходе весны и переменах в жизни

Поверья и приметы 21 марта рассказывают о приходе весны и переменах в жизни Полина АвдотьеваДревние восточно-славянские обычаи и народные приметы, сегодня, в среду 21 марта 2024 года, наполняют этот день особым волшебством.

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