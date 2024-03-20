Поверья и приметы 21 марта рассказывают о приходе весны и переменах в жизни Полина АвдотьеваДревние восточно-славянские обычаи и народные приметы, сегодня, в среду 21 марта 2024 года, наполняют этот день особым волшебством.
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