В Поморье разыскивают мужчину, который ограбил несовершеннолетнего

Камеры зафиксировали человека, который, вероятно, несколько дней платил за покупки чужой картой.Следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и сотрудниками полиции устанавливается личность мужчины (на фото), который подозревается в краже денежных средств с банковской счета несовершеннолетнего.