N12: основной темой переговоров Трампа и Нетаньяху в Белом доме стал Иран

Основной темой переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме стал Иран, сообщает телеканал N12 со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии