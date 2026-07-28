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N12: основной темой переговоров Трампа и Нетаньяху в Белом доме стал Иран

N12: основной темой переговоров Трампа и Нетаньяху в Белом доме стал Иран

Основной темой переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме стал Иран, сообщает телеканал N12 со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга.

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