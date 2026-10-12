Звезды балета Родькин, Новикова и Шакирова выступят в «Зарядье» в честь Дягилева и Павловой

Зрителей ждет встреча с самыми яркими и любимыми номерами Дягилевских сезонов. предоставлено Пресс-службойРусский импресарио Сергей Дягилев, создавший художественное объединение «Мир искусства» и целую эпоху «Русских сезонов», вновь станет главным героем уже полюбившегося зрителям цикла балетных гала-вечеров.
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