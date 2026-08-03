«Линдси Грэма можно было спасти, но ценой скандальной дискредитации его партнера Зеленского» — слухи будоражат Америку

Американист Владимир Васильев: «Нам надо усвоить: все мирные инициативы забыты, России предлагают неприемлемые и унизительные условия» Ирина Мишина На фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (в центре справа налево) во время встречи в Овальном кабинете Белого дома.