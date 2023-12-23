Бестемьянова осудила тренера Тарасову за высмеивание веса Талалайкиной

Олимпийская чемпионка, фигуристка Наталья Бестемьянова осудила заслуженного тренера Татьяна Тарасову за высказывания о весе фигуристки Марии Талалайкиной во время комментирования чемпионата России в эфире Первого канала.
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