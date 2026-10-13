Приезжие потребовали в подмосковном посёлке разрешить им совершать намаз прямо на улице — местные в шоке

Это случилось в одном из посёлков Ленинского городского округа Московской области. Район ничем не выделялся: типовые пятиэтажки, узкие тротуары, остановка, возле которой всегда толпятся люди, и небольшой магазин «Продукты» у поворота — привычная точка притяжения для местных.
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Это была запланированная провокация... Доказательства нашли бы у них в телефонах. Выдворять всех кто не может молиться у себя дома, семьями. Пусть молятся чтобы их никто не видел и не смеют требовать создать для этого и условия, у нас светское государство
Коврики расстилают для совершения намаза нормальные, правоверные мусульмане. Для этого есть места где это удобно делать, не мешая другим людям. Во первых мечети, во вторых общественные помещения где компактно проживают мусульмане. Просто городская улица не место для совершения намаза. Опоздал к молитве в мечеть, - твоя вина перед всевышним. Это кто-то не очень умный посоветовал им права покачать.
В США эту болезнь (публичный намазанчик) вылечили быстро и просто.
Я здесь на Миртесен несколько раз рассказывал про этот метод.
Из-за того что толпа создала проблемы для транспортного движения, полиция и нацгвардия оцепили район.
Прошерстили все дома и закоулки внутри кольца, вытаскивали всех мужиков по признакам принадлежности к мусульманству (борода, внешний вид, документы и т.д.). Было депортировано несколько тысяч идиотов одномоментно (включая тех кто имел гражданство США на тот момент, с аннулированием сего!). Для вывоза использовалась транспортная авиация ВВС США в течении почти недели.
Больше даже попыток не было!
Если какому-то придурку приспичивает расстелить коврик - полиция реагирует мгновенно - коврик в публичном месте - следующий намаз где-то в песках аравийских...
Никакого шума в прессе, и вообще в СМИ или интернете.