Приезжие потребовали в подмосковном посёлке разрешить им совершать намаз прямо на улице — местные в шоке

Это случилось в одном из посёлков Ленинского городского округа Московской области. Район ничем не выделялся: типовые пятиэтажки, узкие тротуары, остановка, возле которой всегда толпятся люди, и небольшой магазин «Продукты» у поворота — привычная точка притяжения для местных.