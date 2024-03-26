Расчеты гаубиц «Мста-С» ВС РФ уничтожили РСЗО «Град» украинских боевиков

Боевые расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад», действуя в составе разведывательно-ударных контуров, продолжают наносить огневое поражение по скоплению техники и живой силе украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.
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