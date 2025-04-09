Захарова назвала лживой реакцию Зеленского на удар России по Кривому Рогу

Пресс-секретарь отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова назвала лживой реакцию президента Владимира Зеленского на удар Российской Федерации по месту проведения совещания офицеров Вооруженных сил Украины и наемников в Кривом Роге.
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