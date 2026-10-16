A quarter-century ago, a teenage Clark Kent helped redefine superhero television with a series that would outlast its original network and make TV history.
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