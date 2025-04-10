Политика как он...
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Политика как она есть

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Арестованная ректор ПсковГУ потратила 14 миллионов рублей на проживание в гостинице

Арестованная ректор ПсковГУ потратила 14 миллионов рублей на проживание в гостинице

Ректор Псковского государственного университета (ПсковГу) Наталья Ильина, арестованная по делу о хищении десяти миллионов бюджетных средств, потратила 14 миллионов рублей на проживание в люксе одного из самых дорогих отелей города.

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